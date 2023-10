CPI do 8/1 pede para STF anular suspensão da quebra de sigilo de Silvinei

Ex-diretor da PRF foi preso em agosto, suspeito de ter ordenado ações que interferiram na votação na eleição presidencial no ano passado.

No dia do segundo turno, a PRF fez centenas de operações nas estradas do país, com maior concentração no Nordeste, região em que Lula (PT) tinha a maioria dos votos.

Defesa de Silvinei diz que pedido é ilegítimo

Em nota enviada ao UOL, o advogado do ex-diretor da PRF, Eduardo Pedro Nostrani Simão, afirma que "identificou ilegitimidade" do pedido de Maia ao STF.

"A jurisprudência dos tribunais superiores registra que a autoridade coatora somente pode recorrer quando há interesse pessoal. A exemplo da autoridade que no futuro possa ser responsabilizada a indenizar o poder público. No caso em tela qual o interesse do presidente da CPMI de recorrer para defender um pedido de transferência de dados elaborado de forma genérica, jejuna e sem os requisitos legais?"

Eduardo Pedro Nostrani, advogado de Silvinei.