De repouso, Lula posta filhotes de emas e alfineta Bolsonaro com cloroquina

Repouso no Alvorada

O presidente continua descansando no Alvorada. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação), Lula tem se dedicado diariamente à fisioterapia, sem compromissos profissionais.

Ele fala diariamente com ministros, pede informações sobre o governo e a relação com o Congresso e repassa ordens, mas sem participar de reuniões ou receber visitas. Oficialmente, ele só despachou no final da tarde de terça (3), ao sancionar o projeto de lei do Desenrola Brasil.

O presidente colocou duas próteses na região do quadril para se recuperar de dores em decorrência de uma artrose. Ele deixou o hospital na tarde de domingo (1º), dois dias antes do previsto. Ele sente dores, mas dentro do esperado.

A operação foi realizada sem intercorrências na tarde do dia 29, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Além do quadril, Lula realizou ainda um procedimento estético na região das pálpebras, o que também requer descanso.