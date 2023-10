Partidos com ministérios ignoram fidelidade e adiam votação de offshores

No relatório, o parlamentar reduziu a tributação dos bens e direitos dos super-ricos no exterior para 6%. A alíquota inicialmente defendida pelo governo era de 10%, mas houve acordo para diminuir o índice e tentar enfrentar menor resistência no Congresso.

Pedro Paulo avalia que "não há prejuízo" no adiamento da votação. Disse que vai conversar com cada bancada para explicar o projeto e chegar a um consenso para o texto.

Eu vou estar, ao longo desse período, indo em cada bancada, explicando, detalhando, ouvindo outras propostas residuais que possam ter. A gente acredita que é possível votar uma matéria dessa.

Já esperamos quase 20 anos para chegar ao ponto a que chegarmos agora, de construir consenso, e não é por cinco sessões que nós vamos perder essa oportunidade. Votar com segurança é melhor do que votar com risco de acharem que a gente está querendo fazer no açodamento, ao apagar das luzes um tema que é tão importante e sensível.

Pedro Paulo (PSD-RJ), deputado que é relator do projeto de lei das offshores

A proposta faz parte do pacote de medidas do Ministério da Fazenda para alcançar a meta do déficit zero no próximo ano.

De acordo com PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2024, a previsão de arrecadação do governo com os projetos é de R$ 7 bilhões com offshores e R$ 13,3 bilhões com os fundos dos super-ricos.