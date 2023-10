CPI pede indiciamento de Bolsonaro por 4 crimes; penas chegam a 29 anos

O relatório final da CPI do 8 de Janeiro pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por quatro crimes. Caso a comissão aprove o documento e a Procuradoria-Geral da República aceite a denúncia, as penas podem chegar a 29 anos de prisão.

O que aconteceu

Relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) aponta Bolsonaro como mentor intelectual dos atos golpistas em Brasília. Ela pede que ele seja indiciado por: