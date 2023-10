Trabalhar com União é 'fundamental', diz Tarcísio no Consórcio Sul-Sudeste

Questionado se o consórcio fará contraponto ao governo federal, Tarcísio negou e disse que o objetivo do grupo é construir políticas públicas. "Vamos trocar experiências", afirmou.

O resultado será melhor se a gente conseguir a cooperação do governo federal. Trabalhar com o governo federal é fundamental. Então de forma nenhuma isso [Cosud] representa um distanciamento do governo federal, porque o governo federal vai ser importante no agronegócio, na infraestrutura.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

O presidente do grupo e governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a ideia é que o consórcio ajude os estados a também economizarem. "A partir do momento em que o Cosud esteja inteiramente formalizado, vamos discutir política pública para compra de medicamentos em conjunto, compras de viatura, são soluções administrativas que ajudam a trazer economia para os estados", afirmou.

Depois da abertura do evento, as secretarias de cada estado se reuniram para tratar de assuntos específicos de cada pasta. Renato Feder, secretário da Educação de São Paulo, vai falar sobre a expansão do ensino médico técnico para o próximo ano.

O prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB) também estava presente e recebeu elogios do governador de São Paulo.

Fala de Zema foi mal-interpretada, diz presidente da Alesp

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado André do Prado (PL), disse que a aprovação do Cosud na Casa foi difícil devido às falas do governador de Minas Gerais. Em agosto, Zema defendeu a atuação em conjunto das regiões Sul e Sudeste para frear possíveis prejuízos aos Estados no Congresso.