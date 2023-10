Abin diz que apura uso de sistema espião de geolocalização desde fevereiro

"Todas as requisições da Policia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmente atendidas pela ABIN. A Agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações", informa a nota.

A Abin afirma ainda que a ferramenta espiã deixou de ser utilizada em maio de 2021.

Entenda o sistema espião

O sistema chamado "First Mile", da empresa Cognyte, permite ao usuário rastrear dados de geolocalização de qualquer pessoa a partir dos dados transferidos do celular do indivíduo para torres de comunicação da região.

O sistema foi usado nos três primeiros anos do governo Jair Bolsonaro (PL) e determinava a localização aproximada de uma pessoa apenas digitando o número do celular e permitia rastrear até 10 mil pessoas por ano.

Há indícios que o programa espião foi usado contra jornalistas.