Tales: Lula fez sua parte; Congresso e STF assumem embate do marco temporal

O governo Lula fez sua parte ao vetar parcialmente o projeto de lei que prevê o marco temporal das terras indígenas e agora o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal) devem assumir o embate, afirmou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta sexta-feira (20).

O governo fez a parte dele. É meio que: 'Eu cumpri a Constituição, agora o Congresso que se vire com o STF'. Especialmente o centrão, especialmente a direita. Porque quem não é do centrão e até mesmo do chamado centro democrático não está nessa onda de implantar um marco temporal contra o que está na Constituição.

Tales Faria, colunista do UOL