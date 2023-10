Após apagão, TCM cobra prefeitura por falhas na concessão do Mercadão SP

O pagamento fixo de R$ 112 milhões ocorreu com atraso, mas sem multa e correção do valor. Já a outorga variável, que depende do faturamento, tem problemas no cálculo, segundo o TCM.

A reportagem procurou a prefeitura no início desta tarde, mas não teve retorno. O UOL também tenta entrar em contato com o consórcio responsável pela gestão do Mercadão.

A auditoria do Tribunal de Contas também verificou que a terceirização do estacionamento pode gerar um faturamento cinco vezes maior do que o previsto — o que, segundo o órgão, exigiria um reajuste na previsão no valor que a concessionária paga à prefeitura paulistana.

O Mercadão foi concedido à iniciativa privada no início de 2021 pelo período de 25 anos. "As poucas obras já executadas necessitam de diversas correções por apresentarem sinais de má execução, como manchas no piso por falta de proteção", afirma o TCM.

Entre os graves problemas encontrados durante a fiscalização, os auditores apontaram que a dívida da concessionária é significativamente superior ao capital, restando um saldo negativo de R$ 24 milhões.

Tribunal de Contas do Municípal

Apagão sem gerador

O Mercadão sofreu um apagão na segunda-feira (23) e retomou as atividades na terça (24), já que o local não contava com geradores. Segundo o Tribunal de Contas, o contrato de concessão prevê também a revisão nos sistemas de gás, água e luz.