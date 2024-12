Militares no governo deturpam a política, diz nova presidente do STM

Esses crimes são comuns, não são crimes militares. O STM até poderia julgar, pois a qualidade do agente determina o foro, mas existe uma qualidade chamada prevenção.

Nesse caso, Alexandre de Moraes se tornou o juiz prevento. Existe correlação entre os processos. Processos que foram agregados ao do 8 de Janeiro. E a depredação do STF —se um órgão é vítima, ele sempre tem o direito de julgar.

Houve desacato de militares ao alto comando do Exército, [diretamente] ao comandante do Exército. No caso do desacato militar, principalmente quando há uma quebra à cadeia de comando, cabe a nós, que somos a Corte competente para julgar.

Contra militares na política

Elizabeth deixa evidente que é contra a participação de militares na política.