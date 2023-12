Quaest: Lula termina ano em alta com nordestinos e em baixa com evangélicos

Vitórias importantes no Congresso também refletiram na opinião popular. Subiu de 41% para 50% a porcentagem dos que acham que Lula tem uma relação melhor com o Legislativo que Bolsonaro. Os que acham a relação é pior caíram de 43% para 36%.

A opinião dos entrevistados sobre a economia do país ficou estável nos últimos três meses: 34% acham que melhorou, 33% que ficou igual e 31% que piorou nos últimos 12 meses.

Pontos positivos e negativos

Viagens para fora do Brasil, a não condenação do Hamas como "grupo terrorista" e a retomada de relações com a Venezuela foram citados como o maior erro do petista por 5% dos entrevistados. Impostos para a compra armas (4%) também foram lembrados.

Retomada do Minha Casa Minha Vida e aumento no valor do Bolsa Família foram lembrados como maior acerto por 7% cada um. Farmácia Popular e Desenrola Brasil foram mencionados por 6%.

Detalhes da pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 14 e 18 de dezembro. Ao todo, foram feitas 2.012 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados, segundo o instituto.