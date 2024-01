Bolsonaro decide passar 8 de janeiro em casa na praia em Angra dos Reis

O local serve há décadas como casa de veraneio da família Bolsonaro, abrigando programas como pescarias —em uma delas, Bolsonaro foi autuado por pesca ilegal em uma reserva ecológica pelo Ibama, em 2012.

Bolsonaro passou o réveillon em São Miguel dos Milagres, cidade turística no norte de Alagoas, e depois foi para o Rio de Janeiro. Seu plano, segundo aliados, é passar o mês de janeiro fora de Brasília, onde hoje mora.

Ato reunirá os três poderes. O ato deve reunir, além de integrantes do governo Lula, representantes do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Legislativo, além de governadores e outras autoridades.