Ciro Gomes vira réu por chamar Damares de 'bandida nazifascista'

Candidato à Presidência da República nas eleições de 2022, Ciro Gomes (PDT) virou réu em um processo de calúnia e difamação aberto pela ex-ministra e senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O que aconteceu

Ciro chamou Damares de "bandida nazifascista da quadrilha do Bolsonaro", segundo queixa-crime. A ação foi aberta por Damares em razão de declaração do político em entrevista concedida a um canal no YouTube no dia 27 de maio de 2020. O documento expõe o suposto fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação de Ciro e a classificação do crime que ele teria cometido contra a atual senadora.

3ª Vara Criminal do Ceará aceitou a queixa-crime no dia 18. O juiz Ricardo Nogueira assinalou, porém, que não cabe a atual fase processual o "exame aprofundado do teor dos fatos narrados, o que deve ser reservado ao julgamento, após contraditório e instrução". O magistrado ainda continuou explicando que neste momento é verificada somente a adequação formal e se há justa causa para o recebimento da queixa.