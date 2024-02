'Novo endereço', diz Dino ao ser nomeado por Lula para o STF

Nomeação e exoneração foram assinadas por Lula. O petista foi o responsável por indicar Dino para o cargo em novembro de 2023. Em dezembro, o ministro foi aprovado ao cargo pelos senadores, por 47 votos a 31. Dino, 55, poderá ficar no Supremo por 20 anos. Se as regras atuais forem mantidas, ele terá cadeira na Corte até abril de 2043, quando completará 75 anos.

Dino comentou a nomeação. Com um print do DOU, o novo ministro do STF declarou que "agora é oficial". "Conforme publicação de hoje, estou de mudança para novo endereço, no qual continuarei a ser um dedicado servidor público, com muita honra", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).