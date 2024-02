Moraes permite que Carlos Bolsonaro acesse inquérito sobre 'Abin paralela'

Entenda a operação sobre a "Abin paralela"

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na segunda-feira (29). Segundo as investigações, a Abin foi usada durante o governo de Jair Bolsonaro para espionar adversários políticos.

Um dos alvos foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. A busca e apreensão foi autorizada na casa de Carlos e no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio, e também em uma casa em Angra dos Reis, onde Carlos estava com a família, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo as investigações da PF, Carlos Bolsonaro recebia informações sobre inquéritos em andamento, inclusive da PF. Os agentes também investigam se a Abin produzia dossiês para atender aos interesses de Carlos.

Ex-chefe da Abin, Alexandre Ramagem já havia sido alvo de buscas. Aparelhos antigos da Agência Brasileira de Inteligência foram encontrados em endereços ligados ao hoje deputado federal.

Ofensiva contra o STF e pressão no Congresso

Flávio Bolsonaro e outros senadores de oposição se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O grupo apresentou uma lista com oito projetos em reação às recentes decisões do STF.