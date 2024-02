Prefeitura de SP aciona TCU para fiscalizar Enel e fala até em rescisão

A Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação no TCU (Tribunal de Contas da União) acusando a Enel de não cumprir com suas obrigações na prestação de serviços à população, especialmente em dias de tempestade.

O que aconteceu

A prefeitura chega a citar uma possível rescisão imediata do contrato caso o TCU veja provas. Para a prefeitura, esses são fatos comprovados tendo em vista dias de caos na cidade após tempestades em São Paulo, especialmente em 3 de novembro de 2023 e no dia 8 de janeiro de 2024.

Enel culpa chuvas, mas prefeitura cita regularidade e aponta falta de planos emergenciais. "A concessionária não aparenta ter interesse na manutenção sequer de sua rede, muito menos no cumprimento de seus deveres ambientais, de preservação das árvores da cidade, ou de atendimento das necessidades dos consumidores do serviço público que presta", diz um trecho do documento.