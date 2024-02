Com Lula, Barroso diz que 'não precisa gastar tempo falando de democracia'

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, último a discursar, lembrou a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que disse em vídeo que era preciso apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. Lula lembrou que a multidão chegou no ano passado com "paus e pedras" e não conseguiram fazer isso.

Democracia é a sociedade em movimento. Em permanente busca por novos avanços e conquistas. Ela nunca estará pronta. Deve ser construída a cada dia e ser defendida dos extremistas que tentam fazer dela um atalho para chegar ao poder, corroê-la por dentro e, sobre suas ruínas, erguer as bases de um regime autoritário.

Lula, na abertura do ano judiciário no STF

STF bane garrafas plásticas

Barroso utilizou o discurso para anunciar ainda uma nova regra no STF: estão banidas as garrafas plásticas. A medida faz parte de um esforço da Corte em ser mais ecológica. As normas devem ser divulgadas ainda hoje. "Estamos empenhado em abolir as garrafas plásticas no STF", disse o ministro.

Além disso, o tribunal estuda contratar uma consultoria voltada para a descarbonização do Supremo. A ideia é reduzir o que for possível da emissão de carbono e compensar o que não tiver a possibilidade de cortar. A proposta ainda está em fase de estudo, segundo o UOL apurou.