Fibe: Só faltou Valdemar dizer que Tabata até é bonitinha, mas não presta

É desqualificar a mulher pelo simples fato dela ser mulher, jogando esses esteios velhos do 'ah, porque tem namorado'. Só faltou falar que ela até que é bonitinha. Fiquei esperando a hora que ele ia falar: 'ela é bonitinha, mas não presta para o cargo'. Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe diz que essa atitude de Valdemar da Costa Neto é uma estratégia que também se configura em violência política de gênero.

Essa estratégia — que é uma violência política de gênero —, é você não querer permitir que as mulheres sejam alcançadas e colocadas nos cargos de poder. E, para manter o seu poder, de homem branco como ele, é manter o seu status e lugar de poder sem ser combatido por mulheres. Cris Fibe, colunista do UOL

Tem pesquisas mostrando que esse movimento está polarizando as mulheres e os homens. [Saiu matéria] No Financial Times que as mulheres estão ficando mais progressistas e os homens mais conservadores, que é uma reação direta a perda bem lenta de poder deles enquanto as mulheres avançam nas pautas progressistas e na defesa dos próprios direitos. Nos direitos das mulheres e nos direitos humanos. Cris Fibe, colunista do UOL

A colunista traz exemplos do cotidiano em que as pessoas podem tender mais a confiar em profissionais homens do que em mulheres, em reprodução do machismo estrutural da sociedade.