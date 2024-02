Bilenky: Valdemar vai direto ao ataque contra Tabata e recebe 'voadora'

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto partiu para o ataque direto contra Tabata Amaral (PSB) e levou uma "voadora" da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, afirmou a colunista Thais Bilenky no UOL News desta quinta (1º).

Tabata é o primeiro alvo de uma campanha municipal embrionária. Todos estão olhando porque ela é a terceira via mais viável e com maior potencial. Lula e Marta fizeram um aceno para ela e Valdemar foi por outra linha, indo direto ao ataque. Ela terá que saber responder e começou com uma voadora para cima dele. Thais Bilenky, colunista do UOL

Para Bilenky, os ataques a mulheres na política independem da ideologia partidária, e Tabata precisará rebatê-los com firmeza, assim como fez com Valdemar.