Bolsonaro e ex-ministros são alvos da PF; ex-assessores são presos

Ex-ministros de Bolsonaro são alvos de busca e apreensão. Entre os nomes estão Braga Netto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também é alvo da PF.

O Exército acompanha o cumprimento de alguns mandados. A ação mira também militares, entre eles, pelo menos três generais de quatro estrelas.

O ex-ministro Torres já responde no STF por suspeita de conivência e omissão com os atos de 8 de janeiro. Essa acusação fez ele ficar preso por quase quatro meses.

A operação ocorreu com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid e em outras provas coletadas pela PF ao longo da investigação, segundo fontes. Foi chamada pela Polícia Federal de "Tempus Veritatis", ou "hora da verdade", em latim. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A PF cumpre hoje 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares.

Entre as medidas cautelares, está a proibição de contato entre investigados, entrega de passaportes em até 24 horas e suspensão do exercício de função pública. A PF cumpre os mandados no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal.