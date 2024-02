Tempus veritatis: veja números da operação e o que significa nome em latim

4 mandados de prisão preventiva;

48 medidas cautelares diversas da prisão —entre elas a proibição de contato entre investigados, entrega de passaportes em até 24 horas e suspensão do exercício de função pública.

Nove estados e Distrito Federal. As medidas judiciais estão sendo cumpridas em nove estados (Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás) e no Distrito Federal.

24 horas. É o prazo para que investigados como Bolsonaro entreguem seus passaportes.

O que aconteceu

Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A PF também apreendeu o celular de Tércio Arnauld Thomaz, ex-assessor do ex-presidente. Ele está em Angra com Bolsonaro.