PF vê uso da estrutura do PL de Valdemar para elaborar minuta golpista

A Polícia Federal aponta o uso da estrutura do PL, partido chefiado por Valdemar Costa Neto, para a elaboração de uma minuta de decreto que previa golpe de Estado.

O que aconteceu

Valdemar foi alvo de buscas na operação deflagrada hoje (8) e foi preso em flagrante por porte de arma ilegal. A operação mira suposta organização criminosa que planejou e tentou executar um golpe de Estado após as eleições de 2022 e atinge o núcleo duro de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O foco seria restringir a atuação do Judiciário, impedir a posse do presidente Lula (PT) e garantir a manutenção no poder de Bolsonaro.

Um dos braços da apuração se voltou ao uso da estrutura do PL, partido do ex-presidente, para a concretização desses objetivos, segundo apontou o ministro Alexandre de Moraes, em decisão.