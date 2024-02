No Rio, Lula inaugura terminal e brinca com Paes: 'Pare de pedir dinheiro'

O presidente Lula brincou nesta sexta-feira (23) com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para que ele pare de pedir recursos do governo federal. Os dois participaram da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG).

O que aconteceu

Lula ressaltou a demora nas obras e inauguração do Terminal, e creditou a conclusão do projeto ao prefeito do Rio e ao governo federal. "O contrato com a Caixa, que garantiu o Terminal Gentileza, estava assinado desde 2013. E foi preciso voltar um prefeito como Eduardo Paes e o governo federal para terminar essa importante obra para o transporte público do Rio", disse.