Parlamentares acionam MP por estadia de Bolsonaro na sede do governo de SP

Parlamentares do PSOL acionaram o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) pedindo providências em relação à hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, para participar de manifestação em São Paulo.

O que aconteceu

Os parlamentares alegam uso indevido de prédio público e dizem que governador viola a impessoalidade e a imparcialidade da gestão pública. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro e foi eleito governador com o apoio do ex-presidente. O Palácio dos Bandeirantes também é residência oficial do governador de São Paulo.