Josias: Boulos acerta ao trocar simbólico Celta por blindado após ameaças

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) acerta em trocar seu Celta por um blindado para proteger sua integridade física neste ano eleitoral, comentou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quarta-feira (28).

Ele está certíssimo. Você não pode ameaçar sua integridade física para preservar um símbolo. O Celta é um símbolo que o Guilherme Boulos explorava para realçar sua simplicidade e sua origem, mas você não pode preservar um símbolo e permitir que sua integridade física esteja ameaçada.