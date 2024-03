Marco Aurélio Mello: 'Não compete ao STF julgar ex-presidente'

O ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes provou não ser 'cagão', como foi chamado pelo general e ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, ao complicar a situação de Jair Bolsonaro e de seus aliados em seu longo depoimento à Polícia Federal, afirmou o colunista Tales Faria.

Tudo indica que ele não só mostrou que não é 'cagão' como sujou de 'caca' aqueles que o chamaram assim. Pelo tempo do depoimento [mais de dez horas], o general se mostrou disposto a contar a história toda e confirmou a reunião da minuta golpista com Bolsonaro. Isso praticamente fecha a tumba do Bolsonaro, com essa confirmação de que ele tentou convencer os comandantes militares a dar um golpe lhes apresentando a minuta golpista. Tales Faria, colunista do UOL

