Bolsonaro assina linha de perfumes com maquiador de Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai assinar uma linha de perfumes da marca do maquiador de Michelle, Agustin Fernandez.

O que aconteceu

Fragrância com nome do ex-presidente será lançada em 21 de março, data do aniversário dele. "Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos", escreveu Fernandez nas redes sociais.

Perfume "traz na essência exclusividade, força masculina e resiliência", descreveu o maquiador.