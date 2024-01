Bolsonaro vira nome de linha de calçados que chegam a custar mais de R$ 300

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou nome de uma linha de marca de sapatos criada por apoiadores.

O que aconteceu

Loja "Botinas Bolsonaro" tem botas, tênis e chinelos com o nome ou assinatura do ex-presidente. O calçado mais caro, uma botina de couro, custa R$ 329,90.

Donos da loja dizem ter aprovação do ex-presidente para vender os produtos. Nas redes sociais, há fotos de Bolsonaro segurando uma caixa com o logotipo deles. O UOL entrou em contato com a assessoria do ex-presidente para confirmar a autorização. Caso haja resposta, o texto será atualizado.