Lula celebra Dia da Mulher em reduto da esquerda e ataca 'malandros do 8/1'

Lula é fã da rabada com ovo com gema mole por cima, preparado pela Tia Zélia especialmente para ele. Para os convidados, foram servidos feijoada, carne de porco e pernil. No som, um grupo de samba formado só por mulheres.

"Queria deixar claro que cada pessoa que vai comer aqui vai pagar sua conta. Todas foram avisadas", disse Lula, abraçado à anfitriã. "Só o meu almoço que a Tia Zélia falou: é de graça."

"Eu tenho que agradecer. Ele [Lula] botou meu nome aí no mundo", disse a anfitriã. "Perguntou se eu tinha condições de registrar a empresa, registrei. Hoje, tenho 25 pessoas."

Ataque a golpistas

Lula falou brevemente. Ressaltou alguns programas do governo, como política de crédito para mulheres do Banco do Brasil, elogiou a atuação de Cida e lembrou histórias da sua mãe, Dona Lindu.

Também voltou a criticar a tentativa golpista de 8 de Janeiro, a quem chamou de "malandros que queriam tomar o poder" e cutucou militares.