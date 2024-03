PSDB anula eleição de Marco Vinholi para a executiva do partido em SP

O PSDB anulou a eleição de Marco Vinholi para o comandado da executiva estadual do partido em São Paulo.

O que aconteceu

Vinholi é acusado de ter infringido o estatuto do partido ao convocar uma eleição virtual. Segundo a liderança nacional do PSDB, ele chamou a reunião sem um registro oficial em ata, o que invalida qualquer decisão tomada no encontro. Vinholi é aliado do ex-governador de São Paulo, João Doria, que deixou o PSDB e a vida política.

O ex-deputado estadual nega as irregularidades na convocação da reunião. Em nota, Vinholi disse que uma convenção foi realizada em fevereiro, ocasião em que também estava agendada a eleição estadual, mas ela acabou adiada duas vezes, sendo realizada na última quarta-feira (6).