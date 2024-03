Sakamoto: Lula pedir paciência é fora de propósito; população tem pressa

O colunista Leonardo Sakamoto afirmou no UOL News desta segunda (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa mudar seu discurso sobre a economia e parar de pedir paciência ao povo brasileiro. Em entrevista ao jornalista César Filho, do SBT, o presidente disse que a queda de sua popularidade se deve ao fato de o governo estar aquém do prometido. "Preparamos a terra, aramos a terra, adubamos e colocamos a semente. Este é o ano em que começaremos a colher o que plantamos."

Concordo com o presidente que o processo político e o econômico têm seu tempo. Houve uma melhoria da economia e em indicadores que vão levar mais tempo para chegar à população. A questão é que a política tem um tempo diferente da economia. As pessoas não vão esperar, as pessoas querem ver sua situação melhor agora. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembrou que o que conta para grande parte da população é como ela consegue viver o dia a dia.