Radialista acusado pelo 8/1 é preso no ES após quebrar tornozeleira

O radialista Roque Saldanha, acusado de incitar os atos golpistas de 8 de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (20) em Colatina (ES).

O que aconteceu

Ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Saldanha em novembro passado. O radialista viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que quebra sua tornozeleira eletrônica e xinga Moraes.

Saldanha foi preso pela primeira vez em 2023 na Operação Lesa Pátria. De acordo com o processo, ele usava suas redes sociais para convocar "atos violentos e atentatórios ao Estado democrático" e aos ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).