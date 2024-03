Zambelli perde processo para delegado que a chamou de 'bandida'

A Justiça do Distrito Federal manteve a derrota da deputada Carla Zambelli (PL-SP) em processo contra o delegado da PF (Polícia Federal) Alexandre Saraiva. Ele chamou a congressista de "bandida" durante uma entrevista à GloboNews em junho de 2022.

O que aconteceu

A Terceira Turma Recursal manteve, no último dia 4, sentença do 2º Juizado Especial Cível de Brasília. A Rede Globo e jornalistas do programa Estúdio I também são citados no processo.

O juiz Marco Antonio do Amaral, relator do caso, ressaltou que Zambelli ocupa um cargo público. "Tudo aquilo que os deputados fazem quando estão atuando em suas funções repercute em escala equivalente à importância ou gravidade do feito".