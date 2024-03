Cris Fibe: Licença a mães não gestantes é conquista, mas tempo é irrisório

Cris lembra o problema que temos no nosso país da desigualdade dos cuidados dentro de casa, já que o cuidado com os bebês e a casa tendem a ser tomados como responsabilidade apenas da mulher.

A gente ainda tem esse problema no Brasil da desigualdade dos cuidados dentro de casa. Aproveito para jogar essa demanda. Claro, é uma conquista muito importante, mas cinco dias é um tempo irrisório. A gente precisa de muito avanço. É outro sintoma do país do retrocesso. Cris Fibe, colunista do UOL

A gente vê nos países mais desenvolvidos uma igualdade maior dos cuidados entre pai-mãe, mãe-mãe ou pai-pai, mas que o casal tenha direito a uma licença maior para cuidados dos bebês, porque quando esse cuidado acaba nos ombros só de uma pessoa, essa pessoa fica certamente sobrecarregada. Cris Fibe, colunista do UOL

