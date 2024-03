Moraes permite que presa do 8/1 retire tornozeleira para tratar câncer

O ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu ontem que uma das presas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro pode tirar sua tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

Alexandre de Moraes liberou presa de tornozeleira. Moraes permitiu que Karina Rosa dos Reis retire o equipamento para tratar um câncer. Apesar disso, ela deve seguir cumprindo as "demais medidas cautelares a ela impostas" na Comarca de Araxá (MG).

Mulher está com câncer maligno. A decisão de Alexandre de Moraes diz que a mulher foi diagnosticada com um câncer maligno na tireoide e que precisará passar por um processo cirúrgico. Para isso, deve retirar "adornos e quaisquer dispositivos com metal".