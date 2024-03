'Acompanhamento' de Moraes era lícito, diz defesa de Marcelo Câmara

A questão não é perseguição política, é um efeito colateral do objetivo que a investigação tem. Mais do que buscar prejudicá-los, a intenção vem sendo investigar coisas graves, mas, infelizmente, não tem como dissociar que estamos vivendo mais um processo político do que jurídico.

Me parece que o [objetivo] seja atingir a inelegibilidade de Bolsonaro. Me parece que seja forçar uma vinculação dele com o 8/1.

