'Não deixem Bolsonaro na mão', disse Zambelli, segundo ex-chefe da FAB

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Batista Júnior disse em depoimento à Polícia Federal, em fevereiro, que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) pediu a ele que ajudasse a reverter o resultado das eleições de 2022.

O que aconteceu

Baptista disse à PF que foi abordado por Zambelli em dezembro de 2022, após uma formatura militar em Pirassununga (SP). O encontro, portanto, ocorreu um mês após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula nas eleições.

Veja o diálogo do brigadeiro Batista Jr. com Zambelli — segundo depoimento do ex-chefe da FAB,