Perfume de Bolsonaro esgota em menos de 12 horas de pré-venda

Produto com nome do ex-presidente será lançado em 21 de março, data do aniversário dele. A descrição do perfume diz que ele tem notas de laranja, limão tahiti, tangerina, limão siciliano e noz-moscada.

Michelle também assinou perfume da marca no ano passado. Produto estava esgotado na loja do maquiador em consulta nesta sexta-feira (15).

Bolsonaro também deu nome a linha de sapatos criada por apoiadores. Loja tem botas, tênis e chinelos com o nome e assinatura do ex-presidente.