Fraude em vacina e golpe estão 'umbilicalmente' ligados, diz defesa de Cid

O advogado Cezar Bitencourt, que representa o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, disse, nesta terça-feira (19), que as investigações sobre a suposta fraude no cartão de vacina contra a covid-19 e suposto golpe de Estado estão "ligadas umbilicalmente".

O que aconteceu

Bitencourt citou o relatório produzido pela PF (Polícia Federal), em entrevista à GloboNews. "Uma coisa ligada à outra. Isso segundo o relatório da PF, segundo investigação da PF. E, me parece também, segundo o ministro Alexandre de Moraes".

O advogado também criticou o indiciamento de Cid nas investigações sobre a suposta fraude do cartão de vacina. "Absolutamente insatisfeito. É inadequado, impróprio, não foi o que a gente combinou [no acordo de delação premiada]. Não faz parte do acordo. É ilegal, abusivo, não concordo com isso".