Governo federal lança plano de ação para prevenção a feminicídios

Entre as ações, estão repasses para centros de acolhimento de vítimas de violência, campanhas de conscientização e novos editais para pesquisa de gênero. É possível conferir o documento com as 73 ações anunciadas aqui.

Em meio à queda de popularidade, Lula pediu maior esforço dos ministérios na comunicação de ações à população. A primeira reunião ministerial do ano, realizada na segunda-feira (18), teve maior pressão sobre Nísia Trindade, da Saúde, mas Cida Gonçalves também foi citada, já que Lula quer fazer da lei de igualdade salarial uma "marca do governo".