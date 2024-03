Deputado indiciado por fraude em cartão registrou 2ª dose antes da 1ª

O deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ), investigado por supostamente fraudar cartão de vacinação contra a covid-19, tinha em seu histórico vacinal da doença registro da segunda dose do imunizante aplicado antes da primeira.

O que aconteceu

Relatório da Polícia Federal apontou que houve um "erro crasso" na inserção dos dados errados no cartão de vacinação do deputado. Conforme o órgão, "a data de aplicação da segunda dose da vacina da Janssen é anterior à data inserida no documento como sendo da aplicação da primeira dose da mesma fabricante".

Além do "erro crasso", PF também destacou "amadorismo" no esquema fraudulento. "É possível observar no registro do que seria uma terceira dose da Pfizer anotado fora do local adequado, de forma amadora". Os dados errados no cartão de vacina de Gutemberg foram identificados em conversas entre Cláudia Helena Acosta, servidora da prefeitura de Duque de Caixas, e Célia Serrano, que atuava como servidora da Secretaria Municipal de Saúde.