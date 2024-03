Josias: Forças Armadas pagarão preço caro para se reposicionarem

As Forças Armadas terão um custo elevado para limpar sua imagem após membros de sua cúpula se aliarem a Jair Bolsonaro na tentativa de um golpe de Estado, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (20).

É preciso analisar com muita profundidade o que se passou no Brasil. O Exército participou ativamente das maluquices e da insensatez do Bolsonaro. Vamos demorar muito para entender o que aconteceu. Não é razoável supor que tudo terminou e as Forças Armadas estão limpinhas e o assunto está encerrado.