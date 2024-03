'Melancias traidores': Militares viram alvo da direita após golpe frustrado

TRAIRAM A NAÇÃO E O POVO BRASILEIRO! pic.twitter.com/EWUzcKpJDX -- Wilson RCA (@WilsonRCAndrad1) March 13, 2024

Mesmo depois da posse, a súplica seguiu até o 8 de janeiro, quando manifestantes tomaram as sedes dos Três Poderes em Brasília — além de invadir os prédios, eles destruíram patrimônio público. O ato resultou em prisões e indiciamentos por vandalismo e tentativa de golpe de Estado. Até agora, foram 131 condenações de pessoas pelo STF.

Na cabeça de revoltosos, o Exército "entregou velhinhas com bíblia na mão" para que fossem presos pela polícia após os atos terroristas na capital federal.

Isso é para matar as velhinhas com a Bíblia???? -- Alves (@Alves5736175712) March 14, 2024

Os internautas passaram a despejar com mais intensidade suas mágoas nos comentários nas páginas das Forças Armadas nas redes sociais — especialmente em momentos mais turbulentos, como durante a operação contra Bolsonaro, no caso da falsificação do cartão de vacina, e nas comemorações do 7 de Setembro.

Houve algumas exceções — como durante a operação de ajuda humanitária para os yanomamis, em Roraima, no início do ano passado, quando foram registrados comentários de apoio às ações e elogios à "volta" do Exército cumprindo "seu papel".