Aos 60 anos do golpe, Brasil merece governo que não tenha medo de militares

Mas essas feridas continuam fedendo, apesar dos esforços estéticos. Não apenas pelo apoio e a anuência de membros das Forças Armadas à tentativa de golpe bolsonarista, mas toda vez que o Estado mata - não como um infeliz efeito colateral da proteção da população ou de si mesmo, mas como execução de uma política de limpeza e contenção social.

Temos lidado com o passado como se ele tivesse automaticamente feito as pazes com o presente. Não, não fez. E o impacto de não entendermos, refletirmos, discutirmos e resolvermos o nosso passado se faz sentir no dia a dia com parte do Estado aterrorizando e reprimindo parte da população (normalmente mais pobre) com a anuência da outra parte (quase sempre mais rica).

Sim, a ditadura é revivida não apenas quando inconsequentes - que usam sua liberdade de expressão contra a liberdade de expressão alheia - vão às ruas executar um golpe, ou quando um governo tentar calar comunicadores e jornalistas. Mas também quando alguém negro pobre é torturado e morto pelas mãos do poder público ou de pessoas treinadas por ele com táticas refinadas na ditadura a fim de garantir a ordem (nas periferias das grandes cidades) e o progresso (no campo).

Caso 1% da energia gasta para cobrar uma autocrítica pública do PT sobre os escândalos de corrupção tivesse sido empregada em uma demanda semelhante aos militares sobre o golpe de 1964, talvez não tivéssemos o engajamento de parte de membros das Forças Armadas para manter Jair Bolsonaro no poder.

Os militares não aproveitaram a chance dada pela Comissão da Verdade para uma autocrítica pública, o que ajudaria a refundar a relação com os civis em melhores bases. Pelo contrário, enxergaram nela uma afronta à instituição e declararam guerra ao governo Dilma Rousseff e, por conseguinte, a Lula. E parte da sociedade e da imprensa, veja só, ainda criticou a comissão que queria esclarecimentos sobre o que aconteceu com os mortos e desaparecidos políticos da ditadura.

O plano golpista de Bolsonaro contou com generais como Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Estevam Theophilo, com o almirante Garnier, e um rosário de oficiais. Tratar isso como um grupelho assanhado é jogar a realidade para baixo do tapete. O golpismo é estranhado nas Forças Armadas porque nunca foi devidamente dissuadido.