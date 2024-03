Pai de Mauro Cid depõe na PF sobre caso das joias recebidas por Bolsonaro

Cinco dias depois, Cid disse aos investigadores que entregou ao ex-presidente uma parte do dinheiro proveniente do esquema ilegal de venda de joias no exterior. Segundo ele, Bolsonaro teria recebido em mãos US$ 68 mil de forma parcelada, com um repasse nos Estados Unidos e outro no Brasil.

Bolsonaro ganhou joias de autoridades estrangeiras em viagens oficiais, por isso os itens deveriam ser incorporados ao acervo da União. Em vez disso, as peças foram omitidas dos órgãos públicos, incluídas ao acervo pessoal de Bolsonaro e negociadas para fins de enriquecimento ilícito, segundo as investigações.

O ex-presidente tem mantido silêncio nos últimos depoimentos. A estratégia da defesa, comandada por Fabio Wajngarten, é ressaltar que não teve acesso à íntegra dos autos da investigação e à delação premiada de Cid e, por isso, não se manifestar nem responder aos questionamentos.