Bergamo: STF pensa que se deve evitar prender Bolsonaro antes de sentença

A maior parte dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) avalia que um eventual pedido de prisão de Jair Bolsonaro só deve ser feito quando houver uma sentença definida, afirmou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo no UOL News desta quarta (27).

Os advogados têm a informação, parecida com a que temos, de que não há disposição no STF para levar Bolsonaro à prisão antes do trânsito em julgado do processo a que ele responde. Esse é o espírito lá dentro.