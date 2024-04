Foro: por que parlamentares que preferiam STF agora querem evitar Corte

Esse entendimento mudou em razão do incômodo com ações recentes do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Os parlamentares citam operações autorizadas por ele em gabinetes da Câmara, como o caso envolvendo o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), mas as reclamações aumentaram após a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que os parlamentares agem em defesa própria nessa tentativa de restringir o foro. Além do receio de eventuais desdobramentos de inquéritos que investigam atos contra a democracia, caso a regra chegue ao fim, eles poderiam recorrer a três instâncias da Justiça (Tribunais de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e STF) em caso de condenação. O advogado criminalista Michel Saliba destaca ainda que, até a implantação do processo eletrônico, os parlamentares também eram beneficiados pela morosidade nos julgamentos.

Os parlamentares perceberam que ter o foro por prerrogativa de função no STF os faz menos cidadãos que os demais. Se processado, um cidadão comum vai ser julgado em primeira e segunda instâncias, tem direito a recurso ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. O parlamentar será julgado pelo STF em única instância. Ter foro por prerrogativa de função é renunciar à cidadania, na minha opinião.

Michel Saliba, advogado

Supremo já tem maioria para ampliar foro

Seis ministros votaram para manter na Corte processos contra autoridades, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo depois de terminados os mandatos. O julgamento foi suspenso porque o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o caso. Pela regra atual, fixada pelo Supremo em 2018, quando termina o mandato de um político, as ações são enviadas para a primeira instância —os mesmos tribunais que julgam cidadãos comuns.

O Congresso vai no sentido contrário e tem vários projetos em discussão para mudar as regras. No geral, as propostas são encabeçadas por nomes do centrão e da oposição bolsonarista— um dos mais duros é de autoria de Ramagem e da deputada Bia Kicis (PL-DF) e limita a conclusão de inquéritos abertos para investigar políticos a 90 dias. "O STF está na contramão ao tentar ampliar. É um retrocesso. O Congresso tem que se posicionar sobre o tema", disse Kicis à CNN Brasil.