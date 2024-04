Nunes diz que Milton Leite 'não é favorito' para vice e que não fará pesquisa para escolher

Em outro trecho do programa, Nunes acusou o seu principal adversário na disputa, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), de fazer críticas "irresponsáveis" sobre os contratos da prefeitura com empresas de ônibus da capital que foram alvo de uma operação por suspeita de elo com o PCC. "Na minha gestão, o MP está atuando. Estamos apoiando, e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado deve ser presa e responsabilizada", disse o prefeito.

A Transwolff e a UPBus, alega Nunes, apresentaram os documentos necessários para a licitação e nenhuma irregularidade, do ponto de vista administrativo, foi constatada à época. Ele também afirma que entrou em contato com o MP, há dois anos, para colocar a prefeitura à disposição para colaborar com a investigação e, após a Operação Fim da Linha, decretou intervenção em ambas imediatamente. "Não temos compromisso nenhum com o erro."

Citando o nome de Boulos apenas indiretamente por apelidos como "invasor dissimulado", Nunes buscou contrapor o histórico do oponente como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ao programa habitacional da prefeitura em parceria com entidades que tem milhares de contratos assinados. Ele defende a reeleição prometendo os "melhores quatro anos da história da cidade" em razão dos indicadores financeiros atuais.