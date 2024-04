PF oferece a Lula uma chance de refletir sobre reforma ministerial

Juscelino tavez devesse ser afastado do cargo como prova em contrário. Sob Bolsonaro, aplicou R$ 5 milhões do orçamento secreto no asfaltamento de estrada que passa na porteira de sua fazenda, no Maranhão.

Em campanha, omitiu da Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 2,2 milhões em cavalos de raça. No ministério, cavou agenda "urgente" em São Paulo como pretexto para voar em jato FAB para um leilão de equinos.

Sabe-se que o União Brasil, partido de Juscelino, ocupa o Ministério das Comunicações como uma capitania, para sempre hereditária. Convidada a indicar um novo donatário, a legenda talvez reincidisse na opção preferencial pela vulgaridade.

A essa altura, entretanto, o melhor favor que Lula poderia fazer a si mesmo seria o cometer erros diferentes. As opções são abundantes.