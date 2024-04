Flávio Bolsonaro pede investigação de contratos das redes do governo Lula

Movimento para melhorar imagem de Lula

A mudança na comunicação digital do governo é a nova aposta do Palácio do Planalto para elevar os índices de popularidade do governo Lula que caem em todas as pesquisas realizadas desde o início deste ano. O presidente já reclamou em diversas ocasiões, inclusive publicamente, que não vê as boas ações do governo repercutindo na população, conforme informou o jornal O Estado de S. Paulo.

O governo Lula adotou como critério de escolha das agências a "melhor técnica" em vez do menor preço. As empresas vencedoras tiveram de apresentar propostas técnicas que comprovassem a capacidade de executar tarefas como mapeamento de presença digital dos Ministérios e podcasts.

Participaram da disputa 24 empresas, dentre as quais estão algumas agências de peso e com relação de longa data com o governo federal.

Secom justifica

Segundo a secretaria, o edital para a contratação "tem como objetivo o atendimento ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por meio de ações de comunicação digital que visam difundir ideias e princípios, posicionar instituições e programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, informar e orientar o público em geral".