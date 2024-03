Reale Jr: 'É obrigatório relembrar torturados, presos e desaparecidos'

Hoje, 1964 ainda é uma unha encravada na história do Brasil. Se a tentativa de golpe de 2022 serviu para alguma coisa, foi para mostrar que essa unha encravada ainda está cheia de pus. O presidente não pode se comportar como se enxergasse apenas luz no fim do túnel. Há pus no fim do túnel. É preciso discutir o que passou. Josias de Souza, colunista do UOL

